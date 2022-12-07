泰福-KY啟動2.0計畫 進軍抗體藥物複合體ADC領域

泰福 - KY(6541-TW) 今 (7) 日宣布啟動「泰福 2.0」計畫，將從生物相似藥領域轉進軍抗體藥物複合體 (ADC) 產品開發，將以旗下乳癌相似藥 TX05 作為第一個實驗標的，延伸至新藥領域。

董事長閻雲強調，跨足新藥研發領域是上任後的使命之一，經過一年的運籌帷幄，運用泰福規劃的 ADC 新藥設計平台概念為主軸，聯手台灣蛋白質新藥製備與實驗專長研發機構，共同展開第一個抗體藥物複合體的研發計畫。

閻雲說明，ADC 藥物架構特性，發揮泰福的研發優勢，包括已建立生物分析、製程開發的抗體製程研發團隊，以及已累積抗體產品系列，都是未來泰福 ADC 新藥平台的抗體藥物標的。

為加速新藥開發速度，看好生技中心也有 ADC 抗體藥物複合體新藥的開發經驗，泰福將以自有的鏈結技術，委由生技中心團隊產製 ADC 來進行臨床前評估，協助泰福從生物相似藥跨入 ADC 抗體藥物複合體新藥開發的領域。

ADC 藥品是一種結合單株抗體與小分子藥物的新興生物治療藥物，主要是利用抗體的專一性，將毒殺細胞藥物導向標的細胞並結合後，以高細胞毒性的小分子藥品 (細胞毒殺藥物) 毒殺標的細胞，達到精準治療目的。

近來 ADC 新藥療效與市場發展倍受矚目，根據英國學術機構 Clarivate 於 2021 年發表的 Nature Reviews Drug Discovery 指出，2026 年全球 ADC 市場規模將超過 160.4 億美元。

其他藥品發展方面，治療癌症所引起的嗜中性白血球減少症生物相似藥 TX01，已獲加拿大藥證與經營許可證，正為明年藥品上市作準備；美國藥證申請方面，近期可望敲定 FDA 查廠時間；至於乳癌相似藥 TX05 則持續準備 FDA 補件。