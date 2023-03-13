【產業概觀】電動車馬達是什麼？體積小、效率高是永磁馬達被採用的關鍵，概念股一次看！

一台純電動車的成本組成電池佔了約 40%、底盤 15%、內飾 16%、汽車電子 10%、電機 8%、電控 6%、車身 5%，先前我們介紹了充電樁與電池，今天主要分享驅動車子前進的靈魂－驅動馬達

一、馬達運作原理

馬達結構相當簡單，就是固定不動的「定子」以及會旋轉的「轉子」所組成，並利用電磁感應原理，產生「同性相吸、異性相斥」，進而令轉子移動產生動能。不管事什麼馬達皆是根據這個原理才運作，只是形成磁場的方式不同，依電流主要區分成直流、交流馬達兩大類。

直流馬達又可分為「無刷」、「有刷」兩類，有易於控制和構造簡單的優點，不過特性不適合高溫、易燃環境，因此不適合電動車的動力來源。

交流馬達則是有效率高、輸出大的特性，是電動車的主要動力來源，當中又分為「永磁馬達」和「感應馬達」，兩者的差別在於轉子不同，永磁是自帶磁場，感應馬達則無，因此也稱作「感應非同步馬達」

感應馬達由於構造簡單、維護容易與成本低，因此被廣泛應用，但在同等功率條件下，永磁同步馬達具有體積小、重量輕、效率高的優勢，目前電動車多採用永磁馬達。

而永磁馬達的關鍵就是就是其轉子是用永久磁鐵製成，因此不用通電就帶有磁場，這就是體積小的原因，同時也可以在短時間內達到高轉速、出力更快、耗能更少。

不過永久磁鐵這種關鍵原料需要使用釹鐵硼這類稀土金屬打造，在資源有限的情況下，導致製造成本較高，因此目前車廠對於馬達主要朝向兩個方向，分別是低成本、高耗能以及效率好、高成本。

對於電動車驅動馬達來說，提高電壓可以增加功率密度、降低電能耗損、提升續航里程等優勢，因此就需要使用到第三代半導體碳化矽 (SiC)，透過上表可以發現，電壓越高電能損耗、輸出功率就越高，但若應用在平價版的電動車，較高成本與較親民的價格可能就會造成利潤不如預期，這或許也是特斯拉在投資者大會提及下代電動車會降低 75% 碳化矽的關鍵因素。

(延伸閱讀：第三代半導體台廠有什麼供應鏈？)

二、電動車馬達概念股

淺談馬達運作的原理後，整個動力系統的組成包含相當多的零組件，主要可分為動力系統、轉子、定子、減速齒輪、傳動軸、傳動零組件、馬達驅動器六大部分，專注且深耕的廠商主要有 (2308-TW) 台達電、(1504-TW) 東元、(1525-TW) 江申、(4551-TW) 智伸科、(1536-TW) 和大。

(延伸閱讀：電動車馬達概念股整理)

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