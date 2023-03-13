富采子公司推功率放大器 搶攻5G O-RAN、小基站商機

富采 (3714-TW) 今 (13) 日宣布，旗下漢威光電聚焦開發 5G 無線射頻前端產品，發展一系列高效率 4W、8W 功率放大器產品，符合 3GPP 制訂的 5G New Radio FR1 頻段，搶進 5G 無線基礎建設的 O-RAN 與小基站 (Small Cell) 商機。

功率放大器 (PA) 是無線通信系統中重要的關鍵元件，富采表示，漢威光電新一代功率放大器的功率附加效率 (PAE) 表現領先業界，大幅降低 5G 整體系統功率消耗，減少散熱裝置的成本，適合部署在密集網路中，有效建置全頻段的 5G 網路。

富采指出，漢威光電首發 4W 無線通訊功率放大器適用 5G 小型基地台、中繼器 / DAS，以及通用無線應用等，在 5G 測試條件信號 1x100MHz 帶寬下，功率附加效率高於 30%，數位預失真線性化技術具備優異的效率和線性度等特性。

漢威光電也與美國是德科技 (Keysight) 合作開發創新的測試平台，提升 5G 功率放大器在數位預失真 (DPD) 的性能驗證的可靠度，加速產品開發、協助客戶縮短進入市場時程。

漢威光電專注於射頻晶片開發，先前也針對低軌衛星開發地面通訊設備低雜訊放大器，目標提高天線增益 G/T、降低功耗、並大幅縮小尺寸，也被經濟部選為「低軌衛星計畫」執行廠商，成為唯一的射頻關鍵晶片供應商。