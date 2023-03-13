盤中速報 - 瀚荃(8103)急跌-2.04%報36.15元，成交222張

瀚荃(8103-TW)近5分K跌速2.04%，13日09:14報36.15元，成交222張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
瀚荃(8103-TW)近5日股價上漲4.37%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.71%。台灣加權指數下跌0.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-352 張
- 外資買賣超：-387 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+35 張
- 融資增減：+248 張
- 融券增減：+20 張
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+32.08%
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原投組報酬率
+26.07%
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投組標的成分
40%
2457
20%
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20%
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