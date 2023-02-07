盤中速報 - 艾訊(3088)急拉2.01%報60.6元，成交588張

艾訊(3088-TW)近5分K漲速2.01%，07日09:58報60.6元，成交588張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
艾訊(3088-TW)近5日股價上漲1.65%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.27%。櫃買指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-89 張
- 外資買賣超：+303 張
- 投信買賣超：-373 張
- 自營商買賣超：-19 張
- 融資增減：+30 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
+32.31%
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原投組報酬率
+25.11%
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投組標的成分
40%
3454
20%
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20%
2731
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