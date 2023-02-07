盤中速報 - 艾訊(3088)急拉2.01%報60.6元，成交588張

艾訊(3088-TW)近5分K漲速2.01%，07日09:58報60.6元，成交588張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

艾訊(3088-TW)近5日股價上漲1.65%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲3.27%。櫃買指數上漲2.94%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-89 張
  • 外資買賣超：+303 張
  • 投信買賣超：-373 張
  • 自營商買賣超：-19 張
  • 融資增減：+30 張
  • 融券增減：0 張

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