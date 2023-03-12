公股銀搶旅遊商機 撒幣競推信用卡促刷優惠

邊境解封帶動海外旅遊潮，公股銀行的信用卡促刷優惠也相繼出籠，項目包括刷卡購買行程、機票分期等優惠，盼能藉由這波旅遊復甦潮拉抬簽帳金額與動卡率。

合庫銀行這波行銷主要鎖定「雙幣卡」、「JCB 利 high 卡」、「樂活卡」、「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，即日起到 3 月 31 日，在指定旅行社或訂房網站，刷卡滿額且完成登錄，最高可享 2000 元旅遊回饋金。

另外，今 (2023) 年 6 月 30 日前持合庫信用卡，每個月在雄獅旅行社刷滿 8888 元，可獲贈限量的雄獅商品現金折價券 300 元，如參加本活動並成功登錄旅遊活動，且達成刷卡條件，則可同時獲得卡片本身之現金回饋及雄獅商品現金折價券，享有雙重回饋。

華銀信用卡卡友，3 月 31 日前持卡到旅行社、飯店或訂房網、合作航空公司等指定通路消費，累積刷滿 2 萬元送 200 元超商現金抵用券；累積刷滿 4 萬元送 500 元超商現金抵用券，刷滿 8 萬元可兌換 24 吋行李箱，但前提是必須完成登錄。

另外，在海外消費部分，持超鑽現金回饋卡，海外消費現金回饋率最高可達 4%；Rich + 富家卡海外消費回饋率最高可達 5%。

一銀信用卡卡友，3 月 31 日前持卡到國內住宿、航空公司或旅行社等指定通路消費滿額同樣有現金回饋可賺，舉例來說，當月累積滿 12000 元，可享回饋金 250 元，當月累積滿 8 萬元、回饋金可達 2500 元，但要注意的是，回饋金採每月限量制，且必須完成登錄。

兆豐銀行旅遊促刷方案可選分期或一次付清，持卡在指定旅行社、訂房網、航空公司消費，單筆刷滿 1 萬元即可依個人需求選擇 3 期、6 期、12 期零利率及零手續費優惠。

如要一次付清，單筆刷滿 1 萬元回饋金可享回饋金 200 元，刷買 5 萬元回饋金 1200 元，單筆刷滿 66 萬元回饋金可達 16000 元，但同樣需完成登錄才能享有回饋金優惠。

