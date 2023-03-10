後疫情時代零接觸經濟仍夯 99%消費者願意續用行動錢包

後疫情時代零接觸經濟仍未退燒，根據 Visa 最新「消費者支付態度報告 4.0」，超過 6 成消費者在線上購物時會用行動錢包結帳，即便是實體店面也有 8 成消費者會每周使用，有 99% 消費者表示未來會繼續使用行動錢包。

調查發現，10% 的消費者每三個月就需要海外匯款一次，其中 8% 有子女居住在海外，19% 有親戚居住在海外，衍生出常態性頻繁的跨境匯款需求。

報告指出，匯款目的除了為支付家人生活費 (36%)、子女學費 (28%)，另有 41% 則是為個人投資需求，而消費者最常使用的海外匯款方式為直接透過網銀或行動網銀 (46%)。

消費跨境在全球邊境未開放期間成為消費者生活的一部分，調查發現，每 2 人就有 1 人 (53%) 在過去一年曾跨境網購，71% 每月多次跨境血拚，吸引消費者跨境網購原因在於：價格低於本地 (49%)，以及更多種類或商品可選擇 (48%)，讓消費者未來也會持續跨境網購。

調查也發現，書籍 (21%)、時尚服飾 (19%) 與健康保健品 (19%) 是台灣消費者跨境網購最愛購買類別。

報告指出，消費者相當重視每次利用電子支付消費時可獲得的點數回饋，其中有 4 成消費者會定期追蹤，在累積點數的體驗上消費者在意項目包括：流暢直覺的兌換過程 (50%)、多元類別的兌換選擇 (45%)、不限制使用期限 (37%)。

而點數會員戰場主要集中在超商、超市兩大通路，超商 (87%)、超市雜貨 (73%)、攤商小店 (63%)、電商網購 (59%)、速食餐飲 (58%) 為消費者日常最常消費的五大場景。

另外，最吸引消費者的回饋類別亦圍繞在生活場景，包含購物血拼 (57%)、生活享樂 (50%)，及獨特的精緻餐飲體驗 (42%)。