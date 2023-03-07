最好的時期已過！Silvergate危機暗示比特幣未來之路坎坷

巴隆周刊 (Barron"s) 報導，比特幣和其他加密貨幣周二（7 日）變化不大，在相對較低的水準停滯不前，因為該領域受到加密銀行 Silvergate Capital 的困境影響。市場動態表明，加密貨幣可能已經達到短期峰值，波動是必然的。

比特幣價格在過去 24 小時內一直保持在 22,375 美元左右。儘管比特幣今年年初的漲勢意味著，到 2023 年這一最大的數位資產仍將上漲約三分之一，但它已遠離最近逾 2.5 萬美元的高點。

另外，上周的大幅拋售也使 2 月大部分時間占主導地位的 2.3 萬至 2.4 萬美元區間成為過去，讓那些押注比特幣在殘酷的 2022 年後反彈進入新牛市的樂觀交易員徹底消失。

比特幣最近一次下跌的原因是加密銀行 Silvergate 的困境影響，該銀行再連接機構加密市場參與者和促進流動性方面發揮關鍵作用。

Silvergate 上周透露，公司面臨一場金融危機，創下鉅額虧損，因在銀行擠兌期間，該公司被迫大幅折價出售資產以保持流動性。該行表示一直在評估其繼續經營的能力，此消息重擊加密貨幣價格，影響市場流動性外，還增加監管打擊的前景。

Oanda 分析師 Craig Erlam 表示：「自上周五的拋售以來，比特幣一直處在盤整之中，交易員似乎擔心進一步的連鎖反應，但仍願意暫時持有以防萬一。上周晚些時候的事件迅速提醒人們，該行業在短期內面臨的挑戰及其後果。」

從技術角度來看，最近的加密市場動態表明，比特幣最好的時期可能已經結束，未來會是一段坎坷的旅程。

一個令人不安的跡象是，比特幣和以太幣這兩種目前為止最大的加密貨幣，上周五的跌幅遠超其它加密貨幣。加密貨幣交易所 Bitfinex 的分析師在報告中寫道，這在歷史上只發生在價格頂部。

該分析師補充說，實際和隱含波動率指標在過去 10 天都有所上升，有鑑於這些都是延後的訊號，可能意味著短期內價格將出現更大波動。

Bitfinex 分析師說：「整體情況是波動性增加，短期內窄幅波動，價格可能在水平之間劇烈震盪，至少在未來一周是如此。展望未來，在經歷這樣的下跌之後，從歷史上來看，這表明比特幣可能已經在或正在形成短期頂部。」

另外，部分波動可能是對未來一周宏觀經濟消息的反應。由於高通膨和利率上升的艱困宏觀背景，加密貨幣仍與股市相關，並有望與道瓊指數和標普 500 指數同步波動。

投資人將關注聯準會（Fed）主席鮑爾本周在國會的證詞、周五（10 日）美國就業報告以及下周二（14 日）的消費者物價指數（CPI）報告，這些都是未來關鍵的催化劑。