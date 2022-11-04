〈尖點法說〉明年投資重點以擴充兩岸代鑽服務爲主

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (4) 日召開法說會，今年產能擴充將在 11 月開出，每月鑽針產能將提高到 2800 萬支，預計 2023 年產能擴充重點在鑽孔服務業務，包含台灣及中國大陸的投資，都持續有規劃。

目前台 PCB 廠都有意赴東南亞設廠，尖點指出，鑽針有銷售給東南亞地區 PCB 廠，營收比重 5% 以內，而台廠赴東南亞設廠新產能開出時間點最快也要 4-5 年後，目前尖點考量經濟規模，傾向先依需求在東南亞設立行銷及服務據點，生產據點則因成本因素暫時不考慮。

尖點第三季營收降至 8.73 元億元，前三季營收 26.83 億元，毛利率 31.5%，年減 1.57 個百分點，稅後純益 2.69 億元，年減 21.5 元，每股純益 1.89 元。

尖點指出，第三季市況旺季不旺，終端需求受到總經環境及庫存調整影響，導致需求下滑；但高階應用市場如 HPC 高速運算相關載板、高階伺服器、網通等需求仍有相對較佳的表現，搭配高階鍍膜產品，將有助優化產品組合。

展望第四季，尖點指出，目前市場氛圍仍環繞在終端需求不振及庫存調整，多數客戶對後市看法普遍保守，訂單能見度不高，整體市況依然低迷。尖點第三季基期已受景氣影響修正，第四季應同過往季節性趨勢，呈現微幅季減。

尖點今天同步公告 10 月營收為 2.85 億元，較上月減少 4.2%，較去年同期減少 14.1%。累計前 10 月營收為 29.68 億元，較去年同期減少 4.2%。