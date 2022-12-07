尖點鑽針產能完成擴充 單月產能增加到2800萬支

PCB 製程鑽針及鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (2022) 年加碼投資兩岸鑽針產能，已在 11 月完成擴充，每月鑽針產能將提高到 2800 萬支，同時，尖點預計 2023 年產能擴充重點在鑽孔服務業務，包含台灣及中國大陸的投資，都持續有規劃。

目前台 PCB 廠都有意赴東南亞設廠，尖點指出，鑽針有銷售給東南亞地區 PCB 廠，營收比重 5% 以內，而台廠赴東南亞設廠新產能開出時間點最快也要 4-5 年後，目前尖點考量經濟規模，傾向先依需求在東南亞設立行銷及服務據點，生產據點則因成本因素暫時不考慮。

尖點今 (7) 日並公布 2022 年 11 月營收 2.78 億元，創 18 個月來新低，月減 2.65%，年減 15.69%，累計 2022 年前 11 月營收 32.47 億元，年減 5.3%。

尖點 2022 年前三季營收 26.83 億元，毛利率 31.5%，年減 1.57 個百分點，稅後純益 2.69 億元，年減 21.5 元，每股純益 1.89 元。

展望第四季，目前市場氛圍仍環繞在終端需求不振及庫存調整，多數 PCB 廠客戶對後市看法普遍保守，訂單能見度不高，整體市況依然低迷。尖點指出，尖點第三季基期已受景氣影響修正，第四季應同過往季節性趨勢，呈現微幅季減。