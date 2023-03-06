大魯閣放送3200元股東會大禮包！靠一招還可多拿600元

不少小股民關心的大魯閣 (1432-TW)112 年股東會紀念品今 (6) 日揭曉，將放送總價值達 3200 元的抵用券，大魯閣表示，當然不能比去年差，而此次不僅再創下股東會紀念品總價值新高紀錄，更首度祭出股東優惠制度，只要持股超過 1000 股的股東，可再多領 600 元。

大魯閣將透過「大魯閣 APP」提供股東 800 元消費抵用券和 8 張每月玩樂買 1 送 1 券，總價值達 3200 元。

大魯閣說明，消費抵用券可直接折抵消費金額，而買 1 送 1 券則可選擇指定業態消費，自 6 月起至明年 1 月，每月限使用 1 次，共 8 次，股東持股不限股數，均予發放。

大魯閣今年股東會預計於 5 月 31 日舉行，3 月 29 日為有權參加股東會的最後買進日，5 月 31 日起可透過下載大魯閣 APP 線上領取。

大魯閣去年的股東會紀念品是價值超過 2800 元的抵用券，由於持有 1 股即可領，受到市場熱烈響應，並因此增加近 10 萬名的股東，其中有超過 8 萬名股東下載大魯閣 APP。

大魯閣指出，過去新增的近 10 萬名股東目前仍有 7 萬多人是在冊股東，相信此舉不但達到公司回饋股東的心意，實惠實用的抵用券也可成功吸引股東每月到全台據點消費。

此外，大魯閣今年也首度規畫股東優惠制度，對持股 1000 股以上的股東，再發放優惠券 600 元，領券資格為 3 月 29 日前持有 1000 股以上之股東，同樣透過大魯閣 APP 領取，優惠券發放及使用期限為 6 月 1 日至明年 1 月 31 日。

不僅如此，6 月 1 日起股東憑抵用金來場館消費，每月可再抽 10000 元抵用金。

大魯閣股東會紀念品適用於旗下的運動休閒事業單位、全台 10 家大金閣棒壘球打擊場，3 家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、11 家遊戲愛樂園、新竹大魯閣福湯岩盤浴，台中和台南的 2 家 Roller186 滑輪場，以及將於第二季後陸續開幕的台北小巨蛋 Roller186 滑輪、高雄楠梓大魯閣棒壘球 + Roller186 滑輪場。

大魯閣指出，接下來還有展店計畫，預計在雙北地區開出岩盤浴新據點，以服務 40% 來自雙北的客群。