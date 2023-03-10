外銷訂單疲軟 晶呈科技2月營收0.77億元月減10%

特殊氣體廠晶呈科技 (4768-TW) 今 (10) 日公布 2 月營收 7679.2 萬元，於外銷訂單未見回升，導致 2 月營收較前月下滑，月減 10.6%、年增 38.5%，累計前兩個月營收 1.62 億元，年增 43.04%。
日韓記憶體廠因應市況，去年第四季起特殊氣體拉貨力道便逐漸放緩，影響晶呈產品出貨，晶呈預計將於 14 日召開法說會，釋出最新展望。
儘管短期市況受到影響，晶呈持續優化生產技術與擴大產能，目前產品線已有超過一半進入一級製造階段，另外，二廠已開始動工，預計今年第三季將投產挹注產能，產品線中六氟丁二烯 (C4F6)、四氟化矽 (SiF4) 未來產能將大增近 30 倍，F2/N2(氟氮混氣) 則將較原先增加 2.6 倍。
晶呈預期，C4F6、F2/N2 今年下半年新產能便會開出並挹注營收，其他 BCL3、HCL、AHF 等產品預計會在 2024-2025 年進入量產，為長期營運增添動能。
晶呈同步公布去年營運，去年第四季營收 3.17 億元，季減 10%、年增 83.9%，毛利率 41.95%，季減 10.3 個百分點、年增 5.4 個百分點，營益率 27.3%，季減 11 個百分點、年增 13.4 個百分點，稅後純益 5650.4 萬元，每股純益 1.53 元。
晶呈去年全年營收 10.86 億元，年增 55.15%，毛利率 45.15%，年增 6.9 個百分點，營益率 29.3%，年增 9.8 個百分點，稅後純益 2.15 億元，年增 217.3%，每股純益 6 元。
晶呈董事會通過去年盈餘分派案，每股擬分配 4.5 元現金股利、轉增資配股 0.5 元，以今日收盤價 178.5 元計算，現金殖利率 2.5%。