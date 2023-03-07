股東會旺季將至 這幾家紀念品最受矚目 注意最後買進日

即將進入上市櫃股東會旺季，股民除了關注除權息外，公司每年發放的紀念品也經常引發討論，目前除了已公布的聯電 (2303-TW)、大魯閣 (1432-TW) 外，還有許多公司也加入紀念品大戰，尚未揭曉的中鋼 (2002-TW)、王品 (2727-TW) 及金融股也備受期待，想要搭上領取熱潮的股民可要留意最後買進日。

大魯閣將發出總價值超過 3200 元的抵用券，包括 800 元消費抵用券及 8 張每月玩樂買 1 送 1 券)，適用全國 10 家大魯閣棒壘球打擊場、保齡球館、桃園大魯閣卡丁車場、新竹大魯閣福湯岩盤浴等場所。股民只要持有 1 股即可領取紀念品，最後買進日為 3 月 29 日。

晶圓代工廠聯電近年股東會紀念品都走療癒系風格，像是去年的「角落小夥伴帆布包」、前年的「卡娜赫拉的小動物馬克杯」，今年紀念品則與本土文創品牌合作，推出咖波貓 UMC 聯名款愛地球碗組，圖案以愛地球為主題，包裝盒也可再利用成面紙盒或撲滿，83 萬多名股東皆可領取。

觀察其他已公布紀念品的公司，除了最大宗的商品卡以外，像是搭上軍工概念股熱潮的精剛 (1584-TW)，今年將贈送股東甲魚全沛全方位維他命，葡萄王 (1707-TW) 贈送自家產品纖樂益菌沖泡粉末，中鋼構 (2013-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)、台泥 (1101-TW)、富采 (3714-TW) 則推出餐具、餐盒相關商品，相當實用。

金融股存股族最期待的開發金 (2883-TW)，去年股東會紀念品送出花鳥彩繪故宮碗，因外型精美導致大缺貨，各地代領處大排長龍，公司今年決議改送不鏽鋼晶鑽杯，預計 4 月對外公布；此外，華南金 (2880-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、元大金 (2885-TW) 等，每年必發紀念品，也是許多小股民青睞的標的。

具有百萬股民的中鋼，歷年股東會紀念品都引發話題，包括 2022 年的「精緻鈦 ONE 戶外型環保餐具」、2021 年「熊愛台灣棘輪起子工具組」等，特別訂製的造型又兼具實用性，每年都掀起熱議，不過，中鋼目前尚未公布紀念品，預估 4 月才會揭曉。

王品去年則推出價值 3000 元的大禮包，不僅行銷策略奏效，也吸引股東前來消費，不過，因為不限制零股領取，使得小股東人數暴增，公司決議改成最後過戶日才公布股東會紀念品，也就是 4 月 20 日才會揭曉，但內容是否超越去年仍值得期待。

正隆及同集團的山隆為少數公告「不限股數」都可以領取紀念品的公司，歷年來股東會都贈送一串衛生紙，讓零股股東直呼賺到了，今年則尚未公布。

注意領取紀念品規定

股民要注意必須在最後過戶日前成為該公司股東，才具有領取紀念品資格，也就是股東常會召開前 60 天，不過，因為台股有 T+2 的交割規定，股民最遲要在 62 天前成為股東才能領取紀念品。

至於零股是否能領取股東會紀念品？每家公司規定不同，若是開會通知書上註明「股東持股不限股數，均予發放紀念品」，意即零股可以領取，只不過多數公司不會主動寄發通知書，股民可以致電股務代理商，請對方補寄。

若是通知書上註記「持股未滿 1000 股的股東，除了親自出席股東會或以電子方式行使表決權得領取外，本公司將不予發放紀念品」，代表零股股民一定要出席股東會才能領取，或是委託他人代領 (恐需支付手續費)。