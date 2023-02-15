挪威行動支付Vipps向蘋果發起挑戰 盼歐盟採取反壟斷行動

根據路透周三（15 日）報導，挪威行動支付應用程式 Vipps 執行長 Rune Garborg 表示，Vipps 希望歐盟反壟斷機構要求蘋果讓其「tap and go」技術不受任何限制使用，以增加其他公司的競爭力。

Garborg 發表上述言論的前一天，蘋果在一次非公開聽證會上最初最後努力，試圖說服歐盟反壟斷監管機構，其不會阻止競爭對手使用自己的行動支付技術。Garborg 是當時聽證會上的第三方。

Vipps 由挪威銀行組成的財團所有，去年與丹麥同行 MobilePay 合併。該公司表示，這個問題非常關鍵，因為蘋果在北歐很受歡迎，而且行動支付的使用越來越多，這種支付方式由近場通訊（Near-field communication, NFC）技術提供支持。

Garborg 對路透表示：「這對我們來說真的很重要。在挪威有 78% 的銀行卡交易是透過終端完成。這就是為什麼 NFC 如此重要，尤其對年輕人來說。」

他還表示：「蘋果只與銀行共享 NFC，銀行必須替在 Apple Pay 中安裝信用卡付費。但對於我們這個錢包來說，我們沒有 NFC 的開放管道。」

Vipps 表示，NFC 接入將擴大其行動錢包的地理覆蓋範圍，使其更容易創新產品，並更佳實現跨境交易。

對此，蘋果並未立即回應置評請求。該公司此前曾表示，Apple Pay 是歐洲消費者可用的眾多選擇之一，可確保技術使用的公平性。另一方面，Vipps 表示已嘗試幾種 NFC 的替代方案，但發現這些方案既麻煩又缺乏競爭力。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤前股價下跌 0.42%，每股暫報 152.55 美元。