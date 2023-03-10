盤中速報 - 華城(1519)股價急跌至70.2元，跌幅達7.02%

華城(1519-TW)10日10:52股價下跌5.3元，報70.2元，跌幅7.02%，成交12,306張。

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

近5日股價上漲19.84%，台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,063 張
  • 外資買賣超：+1,730 張
  • 投信買賣超：+2,240 張
  • 自營商買賣超：+93 張
  • 融資增減：-373 張
  • 融券增減：+715 張

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