盤中速報 - 華城(1519)股價急跌至70.2元，跌幅達7.02%

華城(1519-TW)10日10:52股價下跌5.3元，報70.2元，跌幅7.02%，成交12,306張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲19.84%，台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,063 張
- 外資買賣超：+1,730 張
- 投信買賣超：+2,240 張
- 自營商買賣超：+93 張
- 融資增減：-373 張
- 融券增減：+715 張
最新相關新聞
華城(1519-TW)10日10:52股價下跌5.3元，報70.2元，跌幅7.02%，成交12,306張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲19.84%，台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+15.38%
$11,538
原投組報酬率
+8.19%
$10,819
投組標的成分
40%
4977
20%
2359
20%
2413
10%
2457
10%