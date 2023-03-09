盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急跌-2.38%報28.75元，成交248張

雅茗-KY(2726-TW)近5分K跌速2.38%，09日13:24報28.75元，成交248張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雅茗-KY(2726-TW)近5日股價上漲6.12%，所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數上漲1.66%。櫃買指數上漲2.34%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+52 張
- 外資買賣超：+52 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-35 張
- 融券增減：+1 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+16.60%
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原投組報酬率
+6.72%
$10,672
投組標的成分
40%
3289
20%
4977
20%
2413
10%
4931
10%