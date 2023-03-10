盤中速報 - 華城(1519)急跌-2.02%報73.0元，成交2,300張

華城(1519-TW)近5分K跌速2.02%，10日09:07報73.0元，成交2,300張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價上漲19.84%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲3.33%。台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,063 張
- 外資買賣超：+1,730 張
- 投信買賣超：+2,240 張
- 自營商買賣超：+93 張
- 融資增減：-373 張
- 融券增減：+715 張
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AI優化後報酬率
+22.00%
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原投組報酬率
+13.63%
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投組標的成分
40%
4977
20%
2359
20%
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