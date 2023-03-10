盤中速報 - 敦泰(3545)急跌-2.24%報74.2元，成交1,702張

敦泰(3545-TW)近5分K跌速2.24%，10日09:28報74.2元，成交1,702張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
敦泰(3545-TW)近5日股價上漲2.14%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.86%。台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,501 張
- 外資買賣超：+1,224 張
- 投信買賣超：-35 張
- 自營商買賣超：+312 張
- 融資增減：-22 張
- 融券增減：-445 張
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+18.41%
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原投組報酬率
+10.15%
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投組標的成分
40%
4977
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