盤中速報 - 敦泰(3545)急跌-2.24%報74.2元，成交1,702張

敦泰(3545-TW)近5分K跌速2.24%，10日09:28報74.2元，成交1,702張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

敦泰(3545-TW)近5日股價上漲2.14%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲0.86%。台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,501 張
  • 外資買賣超：+1,224 張
  • 投信買賣超：-35 張
  • 自營商買賣超：+312 張
  • 融資增減：-22 張
  • 融券增減：-445 張

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