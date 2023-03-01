盤中速報 - 敦泰(3545)股價大漲至77.0元，漲幅達7.09%

敦泰(3545-TW)01日13:19股價上漲5.1元，報77.0元，漲幅7.09%，成交6,808張。
敦泰(3545-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為研究、開發、設計、製造及銷售手持式行動裝置應用晶片。
近5日股價上漲2.2%，台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,121 張
- 外資買賣超：-1,227 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+106 張
- 融資增減：+164 張
- 融券增減：-718 張
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