〈敦泰法說〉本季ASP可望止跌 全年營運審慎樂觀

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長胡正大表示，農曆年後已開始看到客戶出現急單，整體訂單狀況比原預期好，預估 IC 平均銷售單價 (ASP) 可望在首季止跌，全年在車用、OLED 應用驅動下，營運審慎樂觀。

胡正大指出，首季為智慧型手機傳統淡季，今年農曆年前因中國解封，使疫情快速擴散，也干擾 1 月營收，不過，春節後訂單已有回暖跡象，客戶急單陸續出現，預期最壞情況已過。

展望全年，胡正大認為，公司現階段除持續去化庫存外，也積極與客戶加速開發新產品，以滿足公司長期成長，預期市場能見度隨著第二季到來後會更加明朗，目前對全年看法審慎樂觀。

生產製造方面，敦泰上季與客戶長約問題已陸續解決完畢，現也積極與供應商協商，並沒有解約或罰金問題，期望透過與供應商長期合作，達到保障產能及降低成本的目的。

ASP 方面，胡正大看好，價格下滑壓力隨著需求回溫已逐步緩解，預期毛利率將趨於穩定，也強調毛利率 18% 不會是新常態，希望優於該水準。

細分各應用，敦泰過去數年積極分散產業與市場風險，除手機外，也逐步擴張至穿戴式裝置、筆電、家電、工控、車用等領域，其中，工控、車用仍穩定成長。

胡正大預期，隨著電動車普及與傳統汽車導入更多電子裝置，所需觸控晶片呈現快速增長，敦泰在車用領域已深耕 4-5 年，也獲許多國際大廠認可，打入中系車廠、韓系車廠，車載產品去年營收比重也自 3% 提升至 8%，預估今年營收比重將持續擴大。

AMOLED 方面，隨著 AMOLED 面板在手機市場滲透率持續提升，敦泰 AMOLED 觸控 IC 也已切入穿戴式裝置、硬屏手機還有柔性屏手機，驅動 IC 也支持穿戴式裝置，目前已進入量產，手機仍在驗證階段，期望今年下半年可以進入量產。