盤中速報 - 佐登-KY(4190)急跌-2.49%報81.5元，成交529張

佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速2.49%，28日09:05報81.5元，成交529張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲4.53%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.06%。台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+167 張
  • 外資買賣超：+188 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-21 張
  • 融資增減：+33 張
  • 融券增減：+33 張

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