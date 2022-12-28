盤中速報 - 佐登-KY(4190)急跌-2.49%報81.5元，成交529張

佐登-KY(4190-TW)近5分K跌速2.49%，28日09:05報81.5元，成交529張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
佐登-KY(4190-TW)近5日股價上漲4.53%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲4.06%。台灣加權指數上漲1.12%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+167 張
- 外資買賣超：+188 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-21 張
- 融資增減：+33 張
- 融券增減：+33 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
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原投組報酬率
+10.87%
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投組標的成分
40%
4746
20%
3479
20%
1762
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3466
10%