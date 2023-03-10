盤中速報 - 精英(2331)急拉2.22%報23.0元，成交1,622張

精英(2331-TW)近5分K漲速2.22%，10日09:11報23.0元，成交1,622張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精英(2331-TW)近5日股價上漲3.5%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.95%。台灣加權指數上漲1.1%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-816 張
  • 外資買賣超：-914 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+98 張
  • 融資增減：+633 張
  • 融券增減：+42 張

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