智慧城市商機大 品牌廠搶進智慧停車、充電樁市場

全球各國積極布局智慧城市應用，其中，智慧停車管理系統、搭配充電樁的智慧停車柱成為顯學，國內品牌業者也積極搶占相關商機，宏碁 (2353-TW) 旗下就有宏碁智通 (acer ITS)、華碩 (2357-TW) 旗下華碩雲端去年也成立華碩智行，此外，包含精英 (2331-TW)、微星 (2377-TW) 等則瞄準充電樁市場布局。

宏碁集團 2004 年開始發展智慧票證事業，包含智慧路邊停車系統、整合服務平台、開發停車大聲公 App 等，2017 年成立宏碁智通後，進一步推出智慧路邊停車管理系統，並在近年陸續爭取到台南市、台北市、新北市、苗栗竹南、高雄軟體園區等地導入商轉。

看準電動車將迎來爆發性成長，停車充電需求也將連帶大增，宏碁去年策略投資入股機電大廠華城 (1519-TW) 旗下華城電能後，也攜手台南市政府，領先全台建置智慧停車充電柱，並規劃未來逐步增加席次。

華碩則透過旗下華碩雲端在去年 8 月悄悄成立新公司華碩智行 (ASUS MaaS)，由華碩雲端 100% 持有，董事長則由華碩電腦營運長暨華碩雲端董事長謝明傑擔任， 預期華碩智行未來也將是集團在智慧交通、智慧停車領域布局上，扮演關鍵角色。

值得注意的是，新竹縣竹東鎮去年啟動智慧停車營運結合商圈、店家導客的智慧生活圈計畫，採用的系統就是由華碩智行提供智慧停車柱、智慧繳費 Kiosk。

除品牌雙 A 積極搶進外，精英看準充電樁趨勢，早在 2017-2018 年就跨入智能充電樁領域布局，開發 AC/DC 充電樁服務，並投資美國智能充電系統及軟體開發設計商 IoTecha，也發表自有品牌 LIVA 的智慧交流電充電樁，積極搶市。

微星則是在今年初美國消費性電子展 CES 上，首度發表電動車充電樁 EV Charger Premium / EV Charger AI 新品，為符合 SAE J1772 Type1 和 IEC 62196-2 Type 2 規範的智能電動車 AC 充電樁，進一步宣示將擴大搶進車電應用市場。