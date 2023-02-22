精英去年每股賺1.57元寫七年新高 擬配息0.8元

精英 (2331-TW) 今 (22) 日公布去年財報，雖然全球市場、產業環境面臨許多挑戰，但全年仍維持獲利，純益達 8.75 億元、年增 1123.8%，每股純益 1.57 元，創下近七年新高；董事會也決議去年下半年擬配發 0.8 元現金股利，股息配發率約 51%，若依今日收盤價 21.5 元計算，現金殖利率約 3.72%。

精英去年第四季營收 55.66 億元，季減 26.31%、年減 41.95%，毛利率 12.92%，季增 0.91 個百分點、年增 4.62 個百分點，營益率 0.89%，季增 0.34 個百分點、年增 0.29 個百分點，但稅後虧損約 5591.3 萬元，由上季、前年同期轉虧，每股虧損 0.1 元。

累計精英去年全年營收達 313.63 億元、年減 1.8%，毛利率 10.31%、年增 1.98 個百分點，營益率 1.07%、由前年同期負轉正，稅後純益 8.75 億元、年增 1123.8%，每股純益 1.57 元，為近七年新高。

精英表示，去年是新屆管理團隊治理的第一個完整年度，在董事長鍾依文帶領下，團隊勇於突破慣性，努力開創新局，並做好風險管理，從穩定核心、建立信任、共繪願景出發等三大方向，展開八大任務，順利達成年度亮眼成績。

回顧去年，精英也透過專注研究發展，共計完成註冊 24 項商標，並取得 20 件專利，旗下產品在西班牙、美國、比利時及印度等國家也取得獎項及最受歡迎迷你電腦品牌獎項，同時因重視員工，也獲得政府健康職場促進認證、優良哺集乳室認證及 TTQS 企業機構版銅牌等獎項，日前更參與第八屆內科千人捐血活動。

展望今年，精英說，已完成技術與能力盤點，設定內部目標，找出贏家策略，將延續去年執行效率及成長動能，戰勝產業逆風，維持成長曲線，並著重風險管理與快速反應機制，以因應市場快速變革與針對日趨重要的資安議題，同時持續加強企業數位韌性與組織安全性，以提升數位競爭力。