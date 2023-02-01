精英LIVA迷你電腦印度市場報捷 看好成長動能延續

精英 (2331-TW) 近年積極調整營運體質，去年營收仍守穩 300 億元大關，而旗下迷你電腦品牌 LIVA 也傳捷報，連續兩年在印度市場奪下最受歡迎迷你電腦品牌的殊榮，展望未來，精英看好迷你電腦在教育、醫療、零售、教育訓練、金融等產業仍有很大需求。

精英布局迷你電腦市場已超過 8 年，精英說，旗下 LIVA 迷你電腦具創新及功能化設計特點，且體積小又兼顧高效能，近年廣獲歐美、中東、亞太等地區客戶青睞，應用領域涵蓋智能零售、智能交通、動態標牌、視訊會議等，部分客戶更將 LIVA 迷你電腦用在人工智能解決方案的邊緣計算、雲端運算閘道器和數據中心的迷你伺服器等。

根據調研機構統計，迷你電腦市場因應用產業多元，每年需求穩健成長，估 2021-2026 年複合成長率將達 5.04%，且預計到 2026 年市場規模可望達 198.3 億美元。

精英 LIVA 自有品牌迷你電腦近年也逐步展露頭角，除獲客戶肯定外，也陸續拿下 17 項海外指標專業媒體大獎，包含連兩年獲選為印度當地最受歡迎迷你電腦品牌殊榮，也贏得最佳迷你電腦品牌、最受信賴迷你電腦品牌等獎項。

另一方面，精英為落實 ESG 永續發展的社會承諾、呼應聯合國永續發展目標，計畫宣布在 LIVA 生產流程導入「綠色競爭優勢品質計劃」，推行綠色製造、責任供應鏈、永續經營的 ESG 理念，提供更節能減碳的環保方案。