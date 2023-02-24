盤中速報 - 華擎(3515)急跌-2.08%報164.5元，成交4,493張

華擎(3515-TW)近5分K跌速2.08%，24日09:31報164.5元，成交4,493張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華擎(3515-TW)近5日股價上漲12%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.95%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+355 張
  • 外資買賣超：+336 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+19 張
  • 融資增減：+849 張
  • 融券增減：+41 張

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