威盛去年本業轉正 威鋒電子EPS 10.56元創次高

威盛 (2388-TW) 與旗下威鋒電子 (6756-TW) 今 (9) 日皆公布去年財報，其中，威盛去年代表本業的營業利益較前年轉正，但因沒有業外處分挹注，營運較前年轉虧，每股小虧 0.17 元，威鋒電子則因去年上半年獲利仍維持一定水準，全年每股賺 10.56 元，創歷史次高。

威盛去年第四季營收 22.04 億元，季減 15.09%，年增 13.73%，毛利率 31.17%，季減 1.91 個百分點，年增 14.21 個百分點，營益率 - 0.07%，較前季轉負，稅後純益 0.06 億元，季減 96.99%，年減 99.81%，每股稅後純益 0.01 元。

威盛去年全年營收 92.97 億元，年增 32.79%，毛利率 35.67%，年減 0.36 個百分點，營益率 0.04%，較前年轉正，稅後虧損 0.84 億元，較前年轉虧，每股稅後虧損 0.17 元。

威鋒電子去年第四季受筆電、PC 市場需求持續疲軟，客戶以調節庫存為優先，導致威鋒電子營收規模急遽收斂，獲利也下探四年來單季新低。

威鋒電子去年第四季營收 4.83 億元，季減 20.32%，年減 48.95%，毛利率 49.48%，季減 2.4 個百分點，年減 4.43 個百分點，營益率 10.46%，季減 6.84 個百分點，年減 19.29 個百分點，稅後純益 0.42 億元，季減 69.49%，年減 83%，每股稅後純益 0.6 元。

威鋒電子去年全年營收 29.55 億元，年減 12.24%，毛利率 52.32%，年減 0.99 個百分點，營益率 24.01%，年減 6.57 個百分點，稅後純益 7.24 億元，年減 17.83%，每股稅後純益 10.56 元。

威鋒電子董事會也通過去年盈餘分配案，每股擬配發 7.5 元現金股利，配發率 71%，依今日收盤價 225 元推算，殖利率約 3.33%，預計共發出 5.17 億元的現金。