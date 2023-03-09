〈中磊法說〉去年每股賺7.57元 擬配息4.5元創歷史新高

網通大廠中磊 (5388-TW) 今 (9) 日公布去年營運表現，去年第四季稅後純益 6.13 億元，季增 16.1%、年增 63.9%，每股純益 2.39 元，全年稅後純益 19.2 億元，年增 122.9%，每股純益 7.57 元。

中磊今也通過去年盈餘分派案，擬配發每股 4.5 元現金股利，創歷史新高，股利分配率達 59.4%，以今日收盤價 91.1 元計算，現金殖利率 4.9%。

中磊去年第四季營收 184.07 億元，季增 0.7%、年增 39.5%，毛利率 13.8%，季增 0.5 個百分點、年增 1.4 個百分點，營益率 4.3%，季增 0.5 個百分點、年增 0.9 個百分點，稅後純益 6.13 億元，季增 16.1%、年增 63.9%，每股純益 2.39 元。

中磊去年營收 645.7 億元，年增 47.1%，毛利率 13.3%，年增 0.4 個百分點，營益率 3.7%，年增 1.3 個百分點，稅後純益 19.2 億元，年增 122.9%，每股純益 7.57 元。

中磊去年電信營運商 (Service Provider) 營收比重 53%、企業級 (Enterprise) 產品占比 22%、IoT 產品 10%、ODM 比重 15%，逐步轉型下，預計今年也將不會獨列 ODM 業務。

中磊表示，自 2017 年迄今公司定位已經搖身一變，當時 ODM 比重高達 54%，電信營運商比重僅 25%，直攻電信商策略布局下，如今電信營運商已成為重要營收來源，較當年成長 4 倍。

中磊表示，未來營收架構將會改變，任何 ODM 找上門都會接單將不會特別做區分，因此，將以產品導向出發，寬頻用戶終端產品 (CPE) 占 67%，企業級 22%、基礎建設 & IoT 11%。