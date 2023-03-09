寧波廠傳裁員千人 群創澄清無人員更動調整計畫

群創寧波廠傳裁員千人，澄清無廠區人員更動調整計畫。(鉅亨網資料照)
群創寧波廠傳裁員千人，澄清無廠區人員更動調整計畫。(鉅亨網資料照)

中國媒體引述供應鏈人士透露，面板大廠群創 (3481-TW) 旗下子公司群志光電至少已經關閉 50 條模組產線，並計劃將 TFT-LCD 模組工廠遷至印度與墨西哥，對此，群創今 (9) 日嚴正澄清目前並無廠區人員更動調整的計劃。

群創表示，公司向來採取穩健且高度靈活的經營佈局策略，並以公司永續發展為核心，確保相關利害關係人權益為優先。

對於媒體 8 日的報導，群創嚴正澄清目前並無廠區人員更動調整計劃，並呼籲媒體勿做捕風捉影不實的報導，以避免傳遞不實訊息造成影響。

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