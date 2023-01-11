盤中速報 - 艾訊(3088)急拉2.13%報61.9元，成交386張

艾訊(3088-TW)近5分K漲速2.13%，11日09:10報61.9元，成交386張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
艾訊(3088-TW)近5日股價下跌0.84%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.23%。櫃買指數上漲3.02%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-32 張
- 外資買賣超：+25 張
- 投信買賣超：-122 張
- 自營商買賣超：+65 張
- 融資增減：-133 張
- 融券增減：0 張
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AI優化後報酬率
+24.42%
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原投組報酬率
+16.68%
$11,668
投組標的成分
40%
4961
20%
4763
20%
3708
10%
3105
10%