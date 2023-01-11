盤中速報 - 艾訊(3088)急拉2.13%報61.9元，成交386張

艾訊(3088-TW)近5分K漲速2.13%，11日09:10報61.9元，成交386張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

艾訊(3088-TW)近5日股價下跌0.84%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.23%。櫃買指數上漲3.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-32 張
  • 外資買賣超：+25 張
  • 投信買賣超：-122 張
  • 自營商買賣超：+65 張
  • 融資增減：-133 張
  • 融券增減：0 張

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