〈智慧能源週〉元晶擴充第三條M10產線 半數產能已被預訂

元晶 (6443-TW) 今 (19) 日出席國際智慧能源週，除推出台灣最高紀錄的 540W 模組，樹立業界新標準，也宣布新一輪擴產，預計明年中將增設第三條大尺寸 M10 模組產線，產能約 500MW，目前接單量已達明年產能的一半。

元晶表示，新推出的 540W 模組採用 M10 電池，模組光電轉換效率最高可達 21.3%，較台灣市場主流規格高出近 5%，可使土地運用更有效率，同時節省支架鋼材、纜線與人工安裝費用，降低案場成本達 13% 以上。

除高效能新品外，元晶也針對模組耐候能力，推出業界最高的抗風壓能力產品，新品靜態抗壓力從原來的 5400 Pa 提升到 7100Pa，也是全台唯一通過內政部建築研究所模組風洞試驗，可抗瞬間 17 級陣風的模組。

另外，元晶為模擬台灣海邊高鹽分腐蝕與高溫高濕的環境，也通過最高級的第八級鹽霧與加上 PID(電位差誘發衰減) 的複合版嚴苛測試，有信心在耐候性與性價比完勝東南亞的太陽能產品。

國際佈局方面，元晶也發表美國 UL 認證的授證儀式，代表除太陽能電池的現有美系客戶外，也規劃以模組進軍美國太陽光電終端市場。

展望後市，元晶看好，近來隨著漁電共生模式逐漸成熟、企業對綠電需求高漲、政策扶持以及供應鏈上游瓶頸打開等因素加成下，明年將迎來太陽光電的成長榮景，屆時總產能將達 1.5GW。