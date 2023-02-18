18家預拌混凝土業者涉聯合行為 公平會裁罰2.1億元

公平會今 (18) 日表示，查獲台泥、國產、亞泥旗下亞東預拌混凝土等 3 家全國性業者及桃園市 15 家區域性業者，共計 18 家預拌混凝土業者從事聯合行為，18 家業者合意共同分配桃園市預拌混凝土交易對象及避免相互競爭，足以影響桃園市預拌混凝土供需市場，已構成公平交易法所禁止之聯合行為，裁處 50 萬元至 5000 萬元不等的罰鍰，總金額共計 2 億 1310 萬元。

公平會調查發現，桃園市 15 家預拌混凝土業者於 107 年 11 月間開始聚會，固定聚會討論及協調分配桃園地區預拌混凝土供料案件，藉由繳交規費、安裝監視器等方法相互查核供貨數量，彼此監督。

公平會進一步指出，15 家業者並在對話群組中相互通知聚會時間及地點、聯繫查核行程、回報供貨數量；甚至向競爭同業告知自己的報價，或於報價前向其他同業詢問可否報價、應報價多少等，目的顯然在避免降價互搶客戶。

另外，國產、台泥、亞東等三大廠也在桃園市銷售預拌混凝土，曾出席公會聚會，公平會同樣查獲三大廠加入協調分配的案件及報價等具體事證。

公平會表示，預拌混凝土因產品同質性高，價格成為業者間彼此競爭之主要手段，而 18 家業者間協調分配及避免互搶客戶之行為，明顯影響桃園市預拌混凝土市場之競爭機制，屬於違法之聯合行為。且業者間避免互搶客戶之結果，可造成預拌混凝土價格逐漸拉抬，並間接提高營建工程成本。

公平會強調，聯合行為向來是執法查察重點，為有效查處聯合行為，公平會已大幅提高檢舉違法聯合行為獎金，最高可達 1 億元，以鼓勵民眾勇於檢舉不法。同時呼籲業者，若有參與違法聯合行為，也可利用寬恕政策制度及早向公平會「投案」，申請減輕或免除罰鍰。