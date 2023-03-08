鉅亨速報 - Factset 最新調查：中華電(2412-TW)EPS預估下修至4.93元，預估目標價為115元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中華電(2412-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.97元下修至4.93元，其中最高估值5.58元，最低估值4.55元，預估目標價為115元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.58
|5.35
|5.26
|最低值
|4.55
|4.84
|4.76
|平均值
|4.96
|5.11
|5.01
|中位數
|4.93
|5.13
|5.01
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|231,900,000
|234,084,000
|231,795,677.14
|最低值
|220,971,000
|222,782,000
|226,931,000
|平均值
|224,358,182.96
|227,395,822.76
|229,363,338.57
|中位數
|223,302,731.85
|226,358,645.52
|229,363,338.57
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.7
|4.61
|4.31
|4.23
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|216,739,234
|210,477,948
|207,608,998
|207,520,061
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2412/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。