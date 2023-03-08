鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞昱(2379-TW)EPS預估下修至20.43元，預估目標價為325元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞昱(2379-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.57元下修至20.43元，其中最高估值24.25元，最低估值14.74元，預估目標價為325元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|24.25
|30.15
|最低值
|14.74
|23.17
|平均值
|19.86
|26.16
|中位數
|20.43
|26.63
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|116,240,000
|122,412,000
|最低值
|89,613,421.35
|99,827,264.88
|平均值
|99,977,149.41
|112,949,613.57
|中位數
|97,762,896.34
|113,164,203.11
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|31.62
|33
|17.24
|13.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|111,789,791
|105,504,286
|77,759,470
|60,744,006
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2379/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。