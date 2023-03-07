〈台馬海纜斷〉中華電提前完成擴增微波系統 增加比率73%

中華電 (2412-TW) 今 (7) 日表示，兩條台馬海纜發生斷纜事件，提前完成擴增台馬微波系統總容量，從原本的 2.2Gbps 提升至 3.8Gbps，增加比率約 73%。

中華電緊急動員人力，利用 228 假期加緊趕工，原預計 3 月中完成 1.6 Gbps 擴增案，已提前於 3 月 6 日完工，擴增後台馬微波系統總容量，由原本的 2.2Gbps 提升至 3.8Gbps，對馬祖民眾上網服務有助益。

中華電信兩條台馬海纜，今年 2 月 2 日晚間及 2 月 8 日中午發生斷纜，影響馬祖地區民眾通信服務，雖然積極洽請多家海纜船抵台搶修，但目前最早能抵台搶修之海纜船，仍約在 4 月下旬。

公司強調，後續仍會繼續爭取海纜船能提前抵台搶修海纜，以期能早日恢復台馬通信服務正常。

根據 NCC 資料指出，中華電擴增微波備援系統，除了可由原本的 2.2Gbps，擴增 1.6Gbps 後累計至總頻寬 3.8Gbps，後續數位發展部也將協助，將於 6 月底進一步擴增至 4.382Gbps、今年底至 8.148Gbps。

NCC 引用中華電資料指出，回顧台馬海纜故障頻率，2021 年共 5 次、2022 年共 4 次、2023 年為此次 2 件斷纜事件，過去馬祖南竿之間的海纜，時常遭到中國漁船、抽砂船干擾，而此次則是分別被中國漁船、貨輪遭損。