盤中速報 - 長科*(6548)急拉2.42%報40.15元，成交2,527張

長科*(6548-TW)近5分K漲速2.42%，08日09:28報40.15元，成交2,527張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

長科*(6548-TW)近5日股價上漲14.66%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.31%。櫃買指數上漲2.56%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-87 張
  • 外資買賣超：-117 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+30 張
  • 融資增減：+362 張
  • 融券增減：+53 張

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