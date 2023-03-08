盤中速報 - 長科*(6548)急拉2.42%報40.15元，成交2,527張

長科*(6548-TW)近5分K漲速2.42%，08日09:28報40.15元，成交2,527張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長科*(6548-TW)近5日股價上漲14.66%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.31%。櫃買指數上漲2.56%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-87 張
- 外資買賣超：-117 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+30 張
- 融資增減：+362 張
- 融券增減：+53 張
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