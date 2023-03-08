〈台北國際工具機展〉直得大型線性滑軌布局開花結果 獲美工具機大廠客戶擴大下單

微型線性滑軌大廠直得 (1597-TW) 耕耘大型線性滑軌效益逐步開花結果，帶動產品毛利率逐季拉升，近期也獲美國工具機大廠青睞擴大下單，高層更將赴台南樹谷新廠參訪，顯見對雙方合作重視程度，隨著樹谷新廠下半年量產，直得營運動能也可望同步加溫。

直得主力產品為微型線性滑軌，營收占比約三分之二，大型線性滑軌約三分之一，去年隨著半導體需求放緩，微型線性滑軌比重下滑至約 60%，大型線性滑軌則拉升至 34%，由於大型線性滑軌營收規模擴大，去年產品毛利率更逐季拉升，第四季已達到 35-36%。

直得表示，大型線性滑軌主要市場為歐美客戶，重視產品品質勝過價格，出貨給美國客戶的產品毛利率最佳，直得已與美國工具機大廠合作約 2-3 年，客戶需求與價格相當穩定，今年該客戶更有意擴大合作，隨著新廠產能到位，可望搭上客戶需求同步成長。

直得美國工具機大廠客戶在美工具機市占率居冠，生產一系列數控立式和臥式加工中心、數控車床、轉台產品。

直得樹谷二廠預計下半年陸續裝機、加入生產，新廠滿載年產能將是現有南科廠房的 2-3 倍，且將建置智慧自動倉儲，也規劃採用自家研發、生產的軟硬體解決方案。

除大型線性滑軌產品報佳音，主力產品微型線性滑軌需求也撥雲見日。直得表示，2 月以來客戶詢問度提升許多，且從半導體設備廠客戶釋出的訊息來看，5、6 月拉貨力道可望回溫，揮別去年半導體需求大幅滑落的陰霾，看好今年營收將逐季成長，全年也將持續向上，獲利也會優於去年。

直得去年歐洲營收占比約 28%、美國 13%，台灣內銷與中國約 23%，台灣外銷則超過 3 成。