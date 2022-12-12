昇達科12月營收可望回升挹注全年成長 看好5G及低軌衛星業績續增

微波元件廠昇達科 (3491-TW) 第三季營收以 5.08 億元改寫歷史次高，預估第四季營收將較第三季下滑，而在客戶端拉貨節奏的狀況改變的狀況下，預估 12 月營收將明顯較 11 月提升，並可望登上 1.69 億元以上的水準，也優於去年同月的表現，全年營收將成長。

昇達科 11 月營收 1.23 億元，月減 16.05%，年減 31.92%，前 11 月營收 16.96 億元，年增 5.88%，在預估 12 月營收將明顯優於去年同月的條件支持下，2022 年全年將維持成長，2023 年預估在 5G 通訊及低軌衛星業務挹注成長，營收可望雙位數成長，挑戰兩成增幅。

昇達科 11 月營收下滑，主要受子公司芮特 - KY(6514-TW) 因客戶出貨遞延的影響，因而單月營收金額較低，但因此項遞延僅是交期時間上的調整，因此 12 月除了有正常的營收貢獻，還有遞延出貨的營收挹注，預期 12 月即可見到不亞於第三季營收月均值的規模。

目前昇達科看好，低軌衛星的發展進程在 SpaceX 的 Starship 火箭最快 12 月就可能首航後，產業發展動能將會有更明顯的進展，而昇達科對 2023 年展望也以樂觀看待，尤其昇達科所開發應用於衛星上的產品已通過不只一家客戶的驗證，因此預期衛星通訊相關產品也將在明年度繼續維持今年大幅增長的成績。

昇達科 2023 年低軌衛星訂單能見度高，包含地面站、使用者終端產品，在天上的衛星搭載天線等，目前已拿到兩家客戶訂單，最快今年底、明年初就會出貨，並持續有新客戶及新品項認證計畫，2023 年低軌衛星成長幅度上看 60%。

昇達科前 9 月營收中，低軌衛星相關業務占比爲 12%，年成長 1.2 倍。昇達科低軌衛星主要客戶包括三大營運商及四大系統設備商，昇達科指出，公司已成直接合格供應商，將以技術優勢直接合作天線端各式產品項目。

昇達科前三季營收 14.27 億元，毛利率 39.68%，年增 2.85 個百分點，稅後純益 2.23 億元，年增 22.74%，每股純益達 3.59 元。