昇達科前三季稅後純益大增22% 每股純益3.59元

微波元件廠昇達科 (3491-TW) 今 (10) 日公布財報，在低軌衛星相關零組件出貨貢獻下，前三季毛利率提升到 39.68%，年增 2.85 個百分點，稅後純益 2.23 億元，年增 22.74%，每股純益達 3.59 元。

昇達科第三季營收 5.08 億元，爲歷史次高，毛利率 41.68%，季增 0.57 個百分點，年增 3.59 個百分點，稅後純益 8777 萬元，季減 3.76%，年增 58.99%，每股純益 1.41 元。

昇達科前三季營收 14.27 億元，毛利率 399.68%，年增 2.85 個百分點，稅後純益達到 2.23 億元，年增 22.74%，每股純益達 3.59 元。

昇達科 10 月營收 1.46 億元，月減 3.76%，年減 13.41%，累計 10 月營收 15.73 億元，年增 10.69%。

雖然第四季有十一長假及歐美進入聖誕假期，加上市場景氣受通膨因素影響，業績掌握度不高，但昇達科近期已陸續完成對歐洲、美國營運商及系統商的全面拜訪，公司指出，對低軌衛星需求看法趨於樂觀，將積極送件認證，可望陸續挹注 2023 年業績。

昇達科認為，從低軌衛星應用面及發射狀況觀察，今年是低軌衛星元年，隨著客戶持續發射低軌衛星及鋪設地面接收站，整體出貨量將同步成長。

昇達科低軌衛星現有客戶包含美系和歐系營運商及系統設備製造商，目前已有 20 多項產品通過認證陸續量產及試產，加上這一波對於歐美相關廠商全面拜訪的有利反應，未來低軌衛星營收對昇達科貢獻可望超過行動通訊。