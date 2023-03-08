盤中速報 - 精材(3374)股價大漲至112.5元，漲幅達7.14%

精材(3374-TW)08日10:15股價上漲7.5元，報112.5元，漲幅7.14%，成交4,619張。
精材(3374-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓級尺寸封裝業務。晶圓測試業務。晶圓級後護層封裝業務。
近5日股價上漲1.94%，櫃買指數上漲2.56%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+131 張
- 外資買賣超：+87 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+43 張
- 融資增減：+142 張
- 融券增減：-158 張
最新相關新聞
精材(3374-TW)08日10:15股價上漲7.5元，報112.5元，漲幅7.14%，成交4,619張。
精材(3374-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為晶圓級尺寸封裝業務。晶圓測試業務。晶圓級後護層封裝業務。
近5日股價上漲1.94%，櫃買指數上漲2.56%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+31.05%
$13,105
原投組報酬率
+22.05%
$12,205
投組標的成分
40%
6235
20%
5425
20%
8222
10%
3013
10%