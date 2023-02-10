盤中速報 - 精材(3374)急跌-2.2%報111.0元，成交2,569張

精材(3374-TW)近5分K跌速2.2%，10日09:19報111.0元，成交2,569張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
精材(3374-TW)近5日股價上漲0.46%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.48%。櫃買指數上漲1.26%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,535 張
- 外資買賣超：+1,515 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+24 張
- 融資增減：-1,074 張
- 融券增減：-30 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+17.09%
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原投組報酬率
+9.15%
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投組標的成分
40%
1584
20%
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20%
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