盤中速報 - 精材(3374)急跌-2.2%報111.0元，成交2,569張

精材(3374-TW)近5分K跌速2.2%，10日09:19報111.0元，成交2,569張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精材(3374-TW)近5日股價上漲0.46%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.48%。櫃買指數上漲1.26%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,535 張
  • 外資買賣超：+1,515 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：+24 張
  • 融資增減：-1,074 張
  • 融券增減：-30 張

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