金價前景如何，就看鮑威爾怎麼說！

黃金漲勢能否延續？

金價上周強勁反彈 2.5%，主要得益於美元疲軟和中國經濟數據向好。上周五美債收益率大幅回落助推金價挺進 50 日均線（1870 美元附近）。黃金多頭在上月遭受重擊後能上演 “絕地反擊” 嗎？投資者情緒轉為看漲，關鍵問題是，市場將迎來看漲逆轉還只是“死貓反彈”。

在年初的展望報告中，我們討論過隨著聯準會逐漸接近升息周期尾聲，黃金有可能成為今年最大的贏家之一。到了 2 月，強勁的美國就業數據和通膨壓力反彈強化了人們對利率將在更長時間內保持在高水平的擔憂。如果本月的數據顯示美國經濟正在放緩、通膨有降溫跡象，那麼黃金人氣可能變得更加積極。

快速來看技術面，日線圖上金價在突破 1845 阻力帶後轉為看漲。若日線能強有力地收上 50 日均線，後市反彈目標將指向 1880 和 1900。

聚焦鮑威爾證詞和非農

從基本面看，本周最大的焦點是鮑威爾出席國會聽證會和 2 月非農數據，這兩大事件可能引發金價劇烈波動。黃金多頭有可能從中獲得進一步動力，也有可能受到打壓。

聯準會主席鮑威爾將於周二在參議院金融委員會、周三在眾議院金融服務委員會就半年度貨幣政策報告發表證詞。若其中釋放未來會議上可能偏離 25 個基點升息幅度的任何暗示或信號，很可能引發市場大幅震蕩。如果鮑威爾在聽證會上繼續 “放鷹”，則會重燃升息押注，推動美元走強，進而令金價承壓。反之，若鮑威爾的措辭相對謹慎，可能抑制市場對聯準會重新加快升息步伐的押注，為黃金多頭提供更多反擊空間。

周五的美國就業報告關系到美元能否重拾升勢以及漲勢能否持久。美國 1 月非農就業人數意外大增 51.7 萬，市場預期 2 月份漲幅約為 21.5 萬。如果就業報告繼續顯示勞動力市場強勁，將增強人們對聯準會在更長時間將利率維持在高位的預期。另一方面，如果非農數據不及預期，投資者降低升息押注，美元可能下挫。

其他影響黃金的因素

在周五非農數據出爐前，投資者可先關注 ADP 月度數據和上周初請失業救濟人數，ADP 讀數對非農數據有一定的預示作用。

地緣政治方面，中美關系發展影響到黃金市場走勢—尤其是如果投資者情緒變得不安的話。緊張局勢升級可能引發避險情緒，利好避險資產，其中也包括美元。正如我們之前所指出的，美元走強會給黃金多頭帶來壓力。

金價測試 50 日均線

日線圖上，金價突破 1845 阻力位後轉為看漲。

金價目前已站上 100 日和 200 日均線，正在挺進 50 日均線（1870）。如果日線能強有力地收上 50 日均線，則接下去有望上探 1880、甚至 1900 心理關口。另一方面，如果金價在 50 日均線受阻回落或者在 1880 附近失去動力，則有可能回踩 1825 和 1800。綜上所述，鮑威爾證詞和非農數據很大程度上影響本月黃金市場前景。

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