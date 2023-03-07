泰博去年EPS 36.03元 擬配息20元 殖利率近1成

泰博 (4736-TW) 受惠去年快篩試劑熱銷，去年雙率雙升，全年純益 33.83 億元，年增 71.28%，每股純益 36.03 元，創新高；董事會也通過股利政策，擬每股配發 20 元現金股利，同攀新猷，以今日收盤價 201.5 元估算，殖利率達 9.9%。

泰博董事會今日決議股利分派，擬每股配發 20 元現金股利，包括盈餘分配現金股利 16 元、資本公積發放 4 元。

去年營運方面，全年營收 96.27 億元，年增 48.26%；毛利率 58.65%，年增 9.23 個百分點；營益率 43.01%，年增 10.74 個百分點；稅後純益 33.83 億元，年增 71.28%，每股純益 36.03 元。

泰博去年第四季營收 18.12 億元，季減 24.34%、年增 32.27%；毛利率 52.6%，季增 0.45 個百分點、年增 14.02 個百分點；營益率 26.78%，季減 12.56 個百分點、年增 7.41 個百分點；稅後純益 3.95 億元，季減 50.71%、年增 39.61%，每股純益 4.08 元。

展望後市，泰博坦言，隨著後疫情時代恢復至正常生活，常態性產品將從快篩試劑轉成血糖試劑儀器產品，預計今年上半年月營收將回落至 4-4.5 億元，此外，也積極拓展五大領域，包括遠距醫療、快篩試劑、血糖儀，以及藉由血糖儀延伸出的兩項新產品。