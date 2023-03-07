玉晶光2月營收9.27億元創同期高 累計年增近6%

光學元件廠玉晶光 (3406-TW) 對今 (2023) 年營運看法仍正向，成長動能將來自光學元件、手機、VR 及 AR 小鏡頭等產品，玉晶光今 (7) 日公布 2 月營收爲 9.27 億元，爲 9 個月單月營收低點，但創歷年同期新高，月減 31.19%，年增 10.29%。

玉晶光 2023 年前 2 月累計營收爲 22.75 億元，年增 5.91%。玉晶光將力拚今年首季營收表現優於歷年同期。

玉晶光持續增加設備，日前通過以資本支出金額 19.65 億元，進行台灣及廈門廠設備及產能的擴充。

玉晶光目前在台中及福建廈門都有設廠，公司考慮將部分 VR 產品產能移往廈門廠，產能擴充則以台中廠為主。

玉晶光 2023 年三大工作重點在與客戶溝通，將產能及新產品開發到位，以及產銷平衡做到高品質低成本製造；而手機搭配多鏡頭、提升規格加上虛擬實境 (VR) 產品開發，公司看好，光學產業仍是熱門行業。

玉晶光指出，對未來營運仍是正面看待，同時另有部分客戶的新產品，均能滿足客戶時程，至於何時會有較大貢獻，要看實際拉貨狀況而定。

玉晶光 2022 年前三季營收 134.69 億元，毛利率 38.21%，年增 3.37 個百分點，稅後純益 24.29 億元，年增 76.9%，已超越 2021 年全年，每股純益 21.57 元。