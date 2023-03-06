鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過33.56億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達6.02%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格22,409.42美元，24小時漲跌幅+0.18%；以太幣(ETH)現報價格1,563.66美元，24小時漲跌幅-0.26%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達33.56億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.26億美元；泰達幣(USDT)24小時成交量達3.13億美元。

24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅6.02%；Trust Wallet Token(TWT)24小時漲幅5.15%；ALPINE(ALPINE)24小時漲幅5.63%。

24小時跌幅：Measurable Data Token(MDT)24小時跌幅23.5%；LOKA(LOKA)24小時跌幅13%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅8.87%。

近一週漲幅：BinaryX(BNX)近一週漲幅33.5%；Stargate Finance(STG)近一週漲幅29.8%；COCOS(COCOS)近一週漲幅29.6%。

近一週跌幅：TRU(TRU)近一週跌幅73.7%；TROY(TROY)近一週跌幅18.5%；Measurable Data Token(MDT)近一週跌幅11.1%。

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