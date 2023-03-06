【投資豐向球】可轉債是什麼？回測勝率高達67％的選股策略，今晚７點不藏私一次學

從去年以來股市動盪加劇，投資豐向球的直播講座在此時邀請到有８年可轉債交易經驗的達人麥可鄧來介紹「可轉換公司債」。

可轉換公司債券簡稱可轉債 (Convertible Bond；CB)，是指投資者可以在約定的時間內以約定的條件轉換為股票的一種特殊的公司債券。和其它固定收益產品相比，可轉債具有債權和選擇權的雙重屬性。

可轉債具有確定的債券期限和利息率，可轉債持有人每年可以獲得固定的利息收入，可轉債到期未轉換股權的餘額需由發行人償還本金，具有債券投資安全和收益穩健的好處，不但在空頭時期具保本的特性，多頭時期也享受跟著現股起漲行情。

對於平常只關注台股的投資人特別需要認識。當有發行可轉債的公司，在遇到特殊情況時，例如除權息、定價、可轉債上市前競拍，到期日等重要日子，公司的股價在短線上都會有所波動，在這次講座也替大家整理了過去半年近四十檔發行可轉債的現股，在特殊情況時股價的波動情況。

回測現股在可轉債定價當日持有勝率高達 67%，麥可鄧在這次的講座當中將選股眉角不藏私的大公開。在講座最後的 QA 時間透過專業的財經主播葉芷娟幫觀眾朋友提問，在免費講座即可和專家即時互動，今晚７點就在豐雲學堂準時開始。直播連結：可轉債能做甚麼選股布局？

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