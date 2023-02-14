〈中光電法說〉今年資本支出估約20億元 擬赴美洲設廠

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (14) 日召開法說會，財務長何新斌說，今年資本支出估落在 20 億元、與去年 22 億元相差不大，主要用於越南二廠投資，總經理林惠姿則說，越南二廠預計今年 10 月進入量產，並透露正評估赴美洲設廠，以因應客戶需求。

林惠姿表示，越南二廠目前進度是今年 7 月會完成主體建築，8、9 月則規劃搬遷設備進駐，10 月進入量產，主要支應最大客戶生產電視，而這也是中光電估今年電視出貨可望成長的原因之一。

近年在地緣政治影響下，全球供應鏈加速多元生產據點布局，林惠姿說，除既有的中國、近年熱度相當高的東南亞地區外，中光電目前正與客戶商談赴美設廠的規劃，但強調美洲產能與地緣政治因素關聯不大，主因是客戶有意釋出更多訂單給中光電，不過相關討論都還在進行中，預計這兩季會有具體結果。

法人也關心中光電在機器人領域布局，何新斌說，智能機器人業務目前分為 ODM、國內軍用生意兩大領域，其中，前者主要以北美客戶為主，預期今年出貨數量將大幅成長，國內軍用應用也會持續出貨，另外，他也補充中光電新創事業去年營收比重約落在 5%，今年可望成長到 7-8%。

至於 AR 產品布局上，總經理林惠姿說，光機產品持續出貨中，不過現階段 AR 產品應用多仍在 POC 階段，預期未來 2-3 年，仍無法看到相關應用出現大突破。

中光電去年三率三升，純益達 23.59 億元、年增 16.1%，每股純益達 6.03 元，改寫 25 年來新高，在配息政策上，中光電說，將依現金規劃、營運所需、資本支出等綜合考量後，由董事會進行決議。