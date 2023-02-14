〈中光電法說〉Q1為今年最淡季度 兩大產品線出貨估季減1成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 今 (14) 日召開法說會，去年第四季受通膨、需求放緩等因素影響，兩大產品線出貨均呈現下滑，展望今年，中光電表示，首季因傳統淡季、加上工作天數減少，預期兩大產品出貨仍將下滑，估季減幅落在 1 成上下，不過全年來看，首季將是今年最淡一季。

中光電總經理林惠姿表示，節能產品首季出貨量估將季減 1 成，且因總體經濟展望不佳，通膨、消費緊縮情形持續，客戶下單普遍保守，並觀望下半年傳統旺季需求，因此中光電預期全年節能產品整體出貨量僅仍微幅成長，成長則主要來自電視 / PID、筆電機種。

林惠姿說，今年上半年筆電、顯示器需求僅有去年同期的 50%，電視需求則相對較好，不過中光電除既有 OLED 筆電代工生意外，今年 5-6 月將進一步承接客戶一款 OLED 平板生意，且下半年越南二廠也可望逐步完工上線，屆時電視出貨量將可望提升，因此全年而言，節能產品出貨有機會小幅成長。

林惠姿進一步表示，面對多變的競爭環境，中光電將持續聚焦在市場需求成長區塊，包含車載整合性防窺產品、公共顯示數位看板等少量多樣、高客製化程度的產品，以期追求較高利潤、價值。

影像產品首季同樣進入傳統淡季，但林惠姿預期，第二季需求將大幅回溫，全年影像產品出貨量有機會年增逾 2 成，主因是 4K/UHD、智能投影、家用市場持續成長，ProAV、商教及高階工程機種市場也可望隨疫情解封逐步回穩，尤其印尼、印度等新興市場投影機需求成長可期，微投影機首季雖也進入淡季，不過依客戶展望，全年出貨仍將成長 20-30%，出貨量成長仍將高居各產品線之冠。

林惠姿說，中光電在主流市場將持續以固態光源為核心以鞏固 DLP#1 地位，並積極布局智能微投影市場，聚焦新客戶於電視 / 電玩新市場的拓展，擴大領先優勢，同時往多角化產品、技術建置，針對特定場域開發投影優勢應用產品，也透露今年已開始與策略夥伴合作推展沉浸式解決方案。

營運方面，中光電去年第四季營收達 111.71 億元，季減 13.42%、年減 26.09%，毛利率 19.72%，季減 1.12 個百分點、年增 2.64 個百分點，營益率 3.3%，季減 2.7 個百分點、年減 0.45 個百分點，稅後純益 3.72 億元，季減 46.67%、年減 29.47%，每股純益 0.95 元，為近七季低點。

累計中光電去年營收達 497.83 億元、年減 0.1%，毛利率達 18.99%、年增 1.47 個百分點，營益率 4.32%、年增 1.02 個百分點，稅後純益 23.59 億元、年增 16.1%，淨利率 4.74%、年增 0.66 個百分點，呈現三率三升，每股純益達 6.03 元，改寫 25 年來新高。