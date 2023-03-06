盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價大漲至132.5元，漲幅達9.05%

尼得科超眾(6230-TW)06日09:41股價上漲11元，報132.5元，漲幅9.05%，成交201張。
尼得科超眾(6230-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。
近5日股價上漲2.97%，台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+53 張
- 外資買賣超：+59 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-6 張
- 融資增減：+5 張
- 融券增減：-1 張
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