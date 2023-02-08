盤中速報 - 尼得科超眾(6230)股價大漲至126.5元，漲幅達9.05%

尼得科超眾(6230-TW)08日09:20股價上漲10.5元，報126.5元，漲幅9.05%，成交324張。

尼得科超眾(6230-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為散熱模組、散熱片、熱導管及微均熱板。

近5日股價下跌0.43%，台灣加權指數上漲0.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3 張
  • 外資買賣超：+14 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-17 張
  • 融資增減：+21 張
  • 融券增減：0 張

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